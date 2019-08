“Bney Yehuda” - “Neftçi” matçı - Heyətlər açıqlandı

Bu gün Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək “Bney Yehuda” - “Neftçi” cavab oyunu üçün heyətlər açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı tərkibdə çıxacaqlar:



"Bney Yehuda": 1. Emiliyus Zubas, 3. Dan Mori (k), 5. Daniel Feltser, 6. Amir Rustom, 8. Şey Mazor, 9. Dor Jan, 11. Məhəmməd Qadir, 16. Avişay Kohen, 19. Vafuqossani İsmaila Soro, 21. Tambi Saqas, 24. Alban Pnişi



Ehtiyat oyunçular: 55. Yehonatan Şabi, 2. Dor Elo, 7. Dor Koçav, 15. Ariel Lazmi, 23. Ben Şimoni, 26. Roey Ben Şimon, 77. Şemor Tsaadon



"Neftçi": 1. Səlahət Ağayev, 25. Kiril Petrov, 3.Mamadu Mbodj, 5. Anton Krivotsyuk, 26. Ömər Buludov, 93. Soni Mustivar, 8. Emin Mahmudov (k), 36. Mamadu Kane, 28. Stiven Monroz, 10. Dario Federiko, 19. Rauf Əliyev



Ehtiyat oyunçular: 30. Aqil Məmmədov, 6. Voyislav Stankoviç, 7. Namiq Ələsgərov, 9. Baqali Dabo, 11. Vangelis Platellas, 17. Rəhman Hacıyev, 18. Tural Axundov,



Qeyd edək ki, “Bney Yehuda” - “Neftçi” oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.