Birinci divizionun oyunları eyni saatda

Azərbaycan birinci divizionda I turun oyunlarının başlama saatı müəyyənləşib.

Turun bütün matçları saat 16:30-da başlayacaq.

22 avqust (cümə axşamı)

16:30. "Qaradağ Lökbatan" - "Sumqayıt-2"

Lökbatan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

16:30. "Neftçi-2" - "Keşlə-2"

"ASK Arena"

16:30. "Kəpəz" - MOİK

Gəncə şəhər stadionu

23 avqust (cümə)

16:30. "Zaqatala" - "Sabah-2"

Zaqatala şəhər stadionu

16:30. "Zirə-2" - "Ağsu"

"AZAL Arena"

16:30. "Səbail-2" - "Turan Tovuz"

"ASCO Arena"

Qeyd edək ki, ilk turda "Qarabağ-2" komandası istirahət edəcək.

Milli.Az

