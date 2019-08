Səfərdə qəza edilən namazlar vətəndə qəsrlə yoxsa bütöv qılınmalıdır?

Bir insan səfərdə olarkən namazını vaxtında qıla bilmir, vətənə qayıtdıqdan sonra onu qəza edir. Bu zaman həmin namazı qəsrlə yoxsa bütöv qılmalıdır?

Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, Şəriətə görə, namazın qəzası da onun əda vaxtının hökmünə tabedir. Bir insan əgər səfərdə qılmadığı namazın qəzasını vətənə qayıtdıqdan sonra qılmaq istəsə, onu səfərdəki kimi qəsr halında (ixtisarla) qılmalıdır. Əksinə, adam vətəndə ikən qıla bilmədiyi namazın qəzasını səfərdə qəza etmək istəsə, gərək vətəndə imiş kimi bütöv qılsın.

