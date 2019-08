Futzal üzrə Azərbaycan milli komandasının avqustun 15-dən 24-dək Bakıda, 25-dən 28-dək isə Belarusun Minsk şəhərində təlim məşq toplanışı olacaq.

Bu barədə Metbuat.az -a Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasından (AFFA) məlumat verilib.



Bildirilib ki, yığmamız hazırlıq çərçivəsində avqustun 26-da və 28-də Belarus milli komandası ilə iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

