"Neftçi" uduzur - YENİLƏNİR

21:41

Avropa Liqası 3-cü təsnifat mərhələsi, cavab oyunu

21:00. "Bney Yehuda" (İsrail) - "Neftçi" - 1:0 (Birinci hissə)

Qol: Don Jan, 14

Hakimlər: Daniele Doveri, Alessandro Kostantso, Alessio Tolfo, Fabritsio Paskua

İlk oyun - 2:2

21:08

"Neftçi" Avropa Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində bu gün cavab oyununa çıxıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Roberto Bordinin komandası səfərdə İsrailin "Bney Yehuda" klubu ilə qarşılaşır. Petak Tikvadakı "Ha Moshava" stadionunda keçirilən matç Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayıb. Bu komandalar arasında ölkəmizdəki görüşdə bərabərlik qeydə alınıb - 2:2. "Neftçi" səfərdə sərfəli nəticə ilə növbəti mərhələyə yüksəlməyə çalışacaq.

Qeyd edək ki, "Neftçi" "Bney Yehuda" səddini keçəcəyi halda, pley-off-da "Malmö" (İsveç) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Bu komandalar arasında ilk oyunda İsveç təmsilçisi 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.



16 avqust

Avropa Liqası 3-cü təsnifat mərhələsi, cavab oyunu

21:00. "Bney Yehuda" (İsrail) - "Neftçi" - 0:0 (Birinci hissə)

Hakimlər: Daniele Doveri, Alessandro Kostantso, Alessio Tolfo, Fabritsio Paskua

İlk oyun - 2:2

Milli.Az

