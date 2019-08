Rusiyanın ən bahalı və ən ucuz otelləri - SİYAHI

Rusiyanın ən bahalı və ən ucuz otellərinin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, ölkənin ən bahalı oteli Vladivostok şəhərində yerləşir. Şəhərdə otelin nömrəsi 5954 rubldur ki, bu da Rusiyadakı orta göstəricidən 1,5 dəfə çoxdur. Ən ucuz otel isə (2574 rubl) Volqoqrad şəhərindədir.

Vladivostokdan başqa bahalı otellər Aluşta, Moskva, Krasnoyarsk və Sankt-Peterburq şəhərlərindədir. Ucuz otelləri isə Novosibirsk, Krasnodar, Rostov və Voronej şəhərlərində tapmaq olar. Ümumilikdə isə Moskva, Ufa, Krasnodar və Novosibirsk şəhərlərində qiymətlər praktiki olaraq dəyişmir.

