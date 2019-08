Cəfəri məzhəbli müctəhidlərin fətvalarına görə, üzün tükünü ülgüclə dibindən qırxmağın hökmü nədir?

Keçmiş müctəhidlərin çoxusu bunu qəti surətdə haram bilirdi. Yaxın dövrdə yaşamış mərhum mərceyi-təqlidlərdən Ayətullahül-üzmalar Birucerdi, Gülpaygani, Əraki, Behcət, diri müctəhidlərdən Ayətullahül-üzmalar Şahrudi, Mühəmməd Sadiq Ruhani, Safi Gülpargani, Seyid Sadiq Şirazi, eləcə də Ayətullahlar Gürgani və Məzahiri bunu qəti olaraq haram sayırlar.

Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, qalan şiə müctəhidlərinin rəyinə görə, saqqalı dibindən qırxmaq ehtiyati-vacibə görə haramdır. Bizə məlum olana əsasən, yalnız mərhum Ayətullah Fəzlullah, bu gün sağ olan Ayətullah Sanei və Sadiqi Tehrani saqqalı ülgüclə qırxmağa icazə verirlər.

Milli.Az

