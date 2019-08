"Bney Yehuda" - "Neftçi" oyununun ikinci hissəsi başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanın ilk hissəsi meydan sahiblərinin minimal hesablı üstünlüyü ilə yekunlaşıb - "Bney Yehuda" - "Neftçi" - 1:0.

Qarşılaşmanın baş hakimi Daniele Doveridir. Ona Alessandro Kostantso və Alesio Tolfo kömək edirlər.

***21:15

İsraildə Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab görüşündə üz-üzə gələn "Bney Yehuda" və "Neftçi" komandaları arasında oyunda hesab açılıb.

"Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanın 14-cü dəqiqəsində meydan sahiblərinin heyətində Dor Yan hesabı açıb. "Bney Yehuda" - "Neftçi" - 1:0.

***21:03

İsraildə Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab görüşündə üz-üzə gələn "Bney Yehuda" və "Neftçi" komandaları arasında oyun başlayıb.

"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxıblar:

"Bney Yehuda": 1. Emiliyus Zubas, 3. Din Mori (K.), 5. Daniel Felçer, 6. Amir Rustom, 8. Şay Mazor, 9. Dor Yan, 11. Mohammed Qadir, 16. Avişay Koen, 19. İsmaila Soro, 21. Tambi Saqas, 24. Alban Pnişi

"Neftçi": 1. Səlahət Ağayev, 3. Mamadu Mboc, 5. Anton Krivotsyuk, 8. Emin Mahmudov (K), 10. Dario Frederiko, 19. Rauf Əliyev, 25. Kirilo Petrov, 26. Ömər Buludov, 28. Stiven Jozef-Monroz, 36. Mamadu Kane, 93. Soni Mustivar.



