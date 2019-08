ABŞ prezidentliyinə namizəd Con Hikenluper seçkiqabağı mübarizəni dayandırıb

Demokrat Partiyasından ABŞ prezidentliyinə namizəd Con Hikenluper seçkiqabağı yarışı tərk edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə siyasətçi özünün "Twitter" səhifəsində yazıb.

"Bu səhər elan edirəm ki, daha prezidentliyə namizəd olmayacam. Hərçənd bu kampaniya bizim ümid etdiyimiz nəticəyə malik deyildi və mən kampaniyada komandamızı dəstəkləyən hamıya təşəkkür edirəm", - deyə o, özünün "Twitter" səhifəsində yazıb.

Hikenduper daha əvvəl Kolorado ştatının qubernatoru vəzifəsini icra edib. Hazırda daha 20 nəfər Demokrat Partiyasından vahid namizəd tərəfindən irəli sürülmək üçün mübarizəni davam etdirirlər.

Qeyd edək ki, Con Hikenluperin reytinqi 1%-dən aşağı idi.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.