Azərbaycanın və yerli şou-biznesin yeni seks-simvolu artıq odur.



Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa Çimnaz Sultanova aparıcı Zümrüs Bəsəlova ilə videosunu paylaşaraq seks-simvol elan edildiyini yazıb:



"Əzizim Zümrüd Bədəlova məni rəsmi olaraq Azərbaycanın və bizim şou-biznesin əməkdar seks-simvolu elan etdi".

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

