Xəyanət edən evli kişilərlə yeni mübarizə üsulu

Tanzaniyada hakim dairələr bütün evli kişilərin siyahısını İnternetdə yerləşdirmək niyyətindədir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, buna səbəb evli kişilər tərəfindən aldadılan çoxsaylı qadınların şikayəti olub.

Bu, ilk dəfə Dar-əs-Salam şəhərində tətbiq ediləcək. Region komissarı Pol Makondanın sözlərinə görə, siyahı dövlət veb-saytında yerləşdiriləcək."Bir çox qadınlar aldadılıb. Həmin hiyləgər kişilər çox qadını buraxıb gedib. Bu səbəbdən qadınlar ürəktutması və emosional travma yaşayıb", - Makonda deyib.

Milli.Az

