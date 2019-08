Avqustun 16-da saat 10:00-dan etibarən orta təzyiqli qaz xəttində aşkar olunmuş qaz sızmalarının ləğvi ilə əlaqədar Abşeron rayonunun Xırdalan kəndi, "Mexkalon" adlanan yaşayış massivində bir qrup istehlakçının qaz təchizatı dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.