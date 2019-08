Uşağın adına kəsilən qurban ətini ətçəkən maşında çəkmək olarmı?

Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, uşaq doğulandan sonra kəsilən qurbana şəriətdə "əqiqə" deyilir. Əqiqə qurbanının ətini ətçəkən maşında çəkməyin heç bir günahı yoxdur. Amma bunu qeyd edək ki, əhli-sünnə məzhəbinə görə, əqiqə heyvanın sümüklərini sındırıb doğramaq məkruhdur, gərək sümükləri bir-birindən ayırmaqla əti bölsünlər. Sümükləri zibilliyə atmaq da məkruhdur, onları bir yerə yığıb torpağa basdırırlar.

Milli.Az

