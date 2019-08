Tanınmış neyrocərrah Hikmət Şəkərov vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra Şəkərov bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Hikmət Şəkərov "Baku Medical Plaza"nın baş həkim müavini vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.