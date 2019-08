Kontakt linzalarda dəstəmaz almaq olarmı?

Dəstəmaz zamanı suyun dəstəmaz üzvlərini tam islatması vacib şərtdir. Sifəti yuyarkən alnın saç bitən yerindən çənəyə kimi, bir qarış enindəki məsafə tam yuyulmalıdır, iynə ucu boyda sahə də quru qalmamalıdır. Buruna vurulmuş pirsinq ətrafda az da olsa sahəni tutur, suyun dərini tam islatmasına mane olur. Ona görə də pirsinqlə dəstəmaz almaq olmaz. Amma gözə taxılmış linza ilə dəstəmaz almağın eybi yoxdur. Çünki dəstəmaz zamanı göz bəbəklərini yumaq tələb olunmur. Real halda bu heç mümkün də deyil, çünki su dəyən zaman insan qeyri-iradi olaraq gözlərini yumur.

