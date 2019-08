Keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərinə də şərab içmək haram edilmişdi? İncildə yazılıb ki, Həzrət İsa (ə) şərab içirdi.

Elə əbədi dəyərlər var ki, bütün dövrlərdə öz qüvvəsini saxlayır və heç zaman dəyişmir. Allahın göndərdiyi bütün peyğəmbərlər halal və haram məsələsində eyni sözü demişlər.

Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, heç bir peyğəmbər Quranda "şeytan hiyləsi" adlandırılan və qəti olaraq haram edilən şərabı halal bilməyib. İmam Rza (ə) buyurub ki, Allah elə bir peyğəmbər göndərməyib ki, şərabı halal etmiş olsun (Şeyx Səduq. Ktabüt-tövhid, səh. 333). Həzrət İsanın (ə) şəriəti də, Ona nazil olmuş İncil də təhrif edilib. Əgər İncldə İsa (ə) Allahın oğlu adlandırılırsa, orada Onun guya şərab içdiyinin yazılması da qəribə deyil.

Milli.Az

