Siyəzəndə ata və oğul sahibsiz itlərinin hücumuna məruz qalıb

"Report"un Şimal bürosunun verdiyi məlumata görə, küçə itləri 1937-ci il təvəllüdlü Zəkiyev Bəydadaş İsmayıl oğluna və ona köməyə gələn oğlu, 1972-ci il təvəllüdlü Azər Zəkiyevə hücum edərək onlara xəsarətlər yetirib.

Onların hər ikisi Siyəzən Regional Diaqnostika Mərkəzinə çatdırılıb. Yaralılara xəstəxanada ilk tibbi yardım göstərilib və ambulator müayinə üçün evə buraxılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.