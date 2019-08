Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsi başa çatıb

Bu gün UEFA Avropa Liqasında III təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, cavab oyunları çərçivəsindəki daha 30 qarşılaşma baş tutub.

Azərbaycanın turnirdəki təmsilçisi "Neftçi" Bakıdakı heç-heçədən sonra (2:2) İsraildə “Bney Yehuda” kollektivinə uduzaraq (1:2) Avropa Liqası ilə vidalaşıb.

Türkiyə klublarından "Trabzonspor" Çexiya “Sparta”sını qəbul edib. Ünal Karamanın baş məşqçisi olduğu kollektiv rəqibini 2:1 hesabı ilə üstələyərək pley-offa yüksəlib. Ölkənin digər təmsilçisi "Yeni Malatyaspor" Serbiya “Partizan”ını məğlub etsə (1:0) də, səfərdə iki top fərqi ilə (1:3) uduzduğu üçün mərhələ adlaya bilməyib.

Avropa Liqası

III təsnifat mərhələsi, cavab görüşləri

20:00. HİK (Finlandiya) – "Riqa" (Latviya) - 2:2

İlk oyun - 1:1

20:30. “Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan) – “Feyenoord” (Hollandiya) - 1:1

İlk oyun – 0:4

20:45. "Spartak" (Moskva, Rusiya) – “Tyun” (İsveçrə) - 2:1

İlk oyun - 3:2

21:00. AİK (İsveç) – "Şerif" (Moldova) - 1:1

İlk oyun - 2:1

21:00. “Apollon” (Kipr) – “Austriya” (Vyana, Avstriya) - 3:1

İlk oyun – 2:1

21:00. BATE (Belarus) – “Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina) - 0:0

İlk oyun - 2:1

21:00. “Bney Yehuda” (İsrail) – “Neftçi” (Azərbaycan) - 2:1

İlk oyun - 2:2

21:00. “Mlada Boleslav” (Çexiya) – "Styaua" (Rumıniya) - 0:1

İlk oyun - 0:0

21:00. “Şaxtyor” (Belarus) - “Torino” (İtaliya) - 1:1

İlk oyun - 0:5

21:00. "Suduva" (Litva) – “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - 2:1

İlk oyun -2:1

21:00. “Yeni Malatyaspor” (Türkiyə) - “Partizan” (Serbiya) - 1:0

İlk oyun - 1:3

21:00. “Zarya” (Ukrayna) – MOİK (Bolqarıstan) - 1:0

İlk oyun - 1:1

21:00. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) – “Malmö” (İsveç) - 1:0

İlk oyun - 0:3

21:30. “Hapoel Bier-Şeva” (İsrail) – “Norrçepinq” (İsveç) - 3:1

İlk oyun - 1:1

21:30. TNS (Uels) – "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - 0:4

İlk oyun - 0:5

21:30. “Trabzonspor” (Türkiyə) – “Sparta” (Çexiya) - 2:1

İlk oyun - 2:2

22:00. AEK (Yunanıstan) – "Universitatya” (Krayova, Rumıniya) - 1:1

İlk oyun - 2:0

22:00. "Valletta" (Malta) – "Astana" (Qazaxıstan) - 0:4

İlk oyun - 1:5

22:00. “Viktoriya” (Çexiya) – “Antverpen” (Belçika) - 1:0 (Əlavə vaxt 1:1)

İlk oyun - 0:1

22:30. “Alkmaar” (Hollandiya) – “Mariupol” (Ukrayna) - 4:0

İlk oyun - 0:0

22:30. “Gent” (Belçika) – AEK (Kipr) - 3:0

İlk oyun - 1:1

22:30. PSV (Holldnaiya) – “Hoqesun” (Norveç) - 0:0

İlk oyun - 1:0

22:30. “Ayntraxt” (Almaniya) – “Vaduts” (Lixtenşteyn) - 1:0

İlk oyun - 5:0

22:30. “Aris” (Yunanıstan) – “Molde” (Norveç) - 3:0 (Əlavə vaxt 0:1)

İlk oyun - 0:3

22:30. “Strasburq” (Fransa) – “Lokomotiv” (Plovdiv, Bolqarıstan) - 1:0

İlk oyun - 1:0

22:45. “Vulverhempton” (İngiltərə) – “Pünik” (Ermənistan) - 4:0

İlk oyun - 4:0

22:45. “Braqa” (Portuqaliya) – "Bröndbü" (Danimarka) - 3:1

İlk oyun - 4:2

22:45. "Aberdin" (Şotlandiya) – “Riyeka” (Xorvatiya) - 0:2

İlk oyun - 0:2

22:45. “Reyncers” (Şotlandiya) – “Midtyulland” (Danimarka) - 3:1

İlk oyun - 4:2

23:00. “Espanyol” (İspaniya) - “Lütsern” (İsveçrə) - 3:0

İlk oyun - 3:0



