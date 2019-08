Dubay polisi müqəddəs Qurban bayramı günlərində (avqustun 10-dan 13-dək) 950 yol qəzası qeydə alıb.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bayram günləri ərzində yerli əhali tərəfindən polisə 28 mindən çox zəng vurulub, onlardan əksəriyyəti təcili olmayan müraciətlərdir. Həmçinin 20 mindən artıq çağırış Şarcə və 32 min çağırış Əbu-Dabi əmirliklərinin polisinin növbətçi pultuna daxil olub.

