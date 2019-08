ABŞ-da yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə Tennesi ştatında, Elizabettaun şəhərinin aerodromunda qeydə alınıb. Belə ki, "Cessna Citation" təyyarəsi aerodroma eniş zamanı enmə-uçuş xəttindən çıxıb və alışıb.

