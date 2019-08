NASA UNO-lar barədə məlumat YAYDI

ABŞ-ın NASA məxfi məlumat mərkəzi yadplanetlilər (UNO) barədə rəsmi məlumatlar yayıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, NASA ONU məlumat mərkəzi ABŞ-ın İllinoys ştatında 102 UNO xəbəri aldığını bildirib. Əldə edilən məlumatların bir sıra diqqət çəkən məqamları açıqcasına paylaşıb. Belə ki, 2018-ci ilin fevralın 13-də yerli vaxtla 16:30-da İllinoys ştatının Matton qəsəbəsində UNO ilə bağlı xəbər daxil olur.

UNO ilə bağlı digər məlumat isə 2018-ci ilin mayın 17-də həmin ştatın Pontoon Beach bölgəsindən daxil olur.

2018-ci ilin sentyabrın 19-da ABŞ-ın Scott Hərbi-Hava Qüvvələrinə məxsus bazası yaxınlığında UNO ilə bağlı daxil olan məlumatda olduqca diqqət çəkən məqamlar ortaya çıxıb.

Ümumiyyətlə, UNO-ları görənlər onun qısa zaman ərzində peyda olub yoxa çıxmasını qeyd ediblər. ONU parlaq və işıqsaçan aparatlaırnın görünəndən sonra tez bir zamanda yerə yaxınlaşdığı bildirilir.

Verilən məlumata görə, 1974-cü ildən indiyədək NASA-ya İllinoys ştatından 3592 UNO məlumatı daxil olub.

Milli.Az

