Hindistanın Uttarkand vilayətində ənənəvi daşatma festivalı keçirilib.

Bu barədə "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

Xəbərdə bildirilir ki, mərasim Devidhurada təşkil olunub. Festivalda iki qrupa ayrılmış insanlar arasında 10 dəqiqə ərzində 100 nəfər yaralanıb.

Yerli sakinlər hesab edirlər ki, yüzlərlə insanın izlədiyi mərasimdə axan qan müqəddəsdir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.