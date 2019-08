ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İran Birləşmiş Ştatlarla yeni saziş imzalamaq istəyir.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri Nyu-Qempşirdə tərəfdarları qarşısında çıxışında bildirib.

"İran sazişə nazil olmaq istəyir", - deyə ABŞ-ın dövlət rəhbəri qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, bu ABŞ-ın tətbiq etdiyi sanksiyalarla bağlıdır. Dövlət başçısı qeyd edib ki, sanksiyalar İran iqtisadiyyatına böyük zərər vurub.



