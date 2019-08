Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova sosial şəbəkədə yeni fotolarını paylaşıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, sənətkarın fotoları izləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Onlar xanəndənin yaşından xeyli gənc göründüyünü və illərə meydan oxuduğunu yazıblar.

Qeyd edək ki, M.Əyyubovanın 56 yaşı var.

Milli.Az

