Hollivud aktyoru Erik Roberts Rusiya Federasiyası vətəndaşlığı almaq istəyir.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Soçidə keçirilən "Platforma S-70" hərbi sambo üzrə beynəlxalq turnir zamanı danışıb.

Həmin tədbirdə fəxri qonaq qismində iştirak edən taekvondo üzrə qara kəmər sahibi Roberts bunları deyib:

"Mən ikinci vətəndaşlığımı almaq istəyirəm və bu, Rusiya vətəndaşlığı olacaq! Rusiya vətəndaşlığı alacağım günü səbirsizliklə gözləyirəm".

Milli.Az

