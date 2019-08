Bu evə 3 ildə 17-ci dəfədir avtomobil girir - VİDEO

İngiltərədə kəskin dönüş nöqtəsində yerləşən evə yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil girib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Devon Kaunti bölgəsində yaşanıb. Avtomobil yolunun döngəsində yerləşən ev bununla 3 ildə 17-ci dəfədir ki, belə qəzayla rastlaşır. Xoşbəxtlikdən bu dəfə maşın evdə heç kəs olmayanda yataq otağına girib.

36 yaşlı sərxoş sürücü polis tərəfindən saxlanılıb. Ailə dəfələrlə yolun dəyişdirilməsi üçün aidiyyəti qurumlara müraciət etsə də, hələ ki bununla bağlı tədbir görülməyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.