Min bir dərdin dərmanı - Qızıl süd

Daha çox Asiya ölkələrində qızıl süd adlandırılan sehirli içki var. Olduqca sadə hazırlanma qaydasına rəğmən, min bir dərdin dərmanıdır.

Publika.az xəbər verir ki, bu içkinin hazırlanmasında ən faydalı ədviyyatlardan istifadə olunur.

Boğaz ağrısı, allergiya, stress, metobolizm, artıq çəki, dəridəki problemlər, xərçəng kimi xəstəliklərin qarşısını alır.

Qızıl süd hazırlamaq üçün bizə 2 stəkan inək, yaxud badam südü, 2 çay qaşığı darçın, 2 çay qaşığı zərdəçal tozu, bir çimdik istiot, 1 qaşıq bal lazımdır.

Öncə südü aşağı odda isidin. Üzərinə darçın, bibər, zərdəçal əlavə edin. Bütün inqridientlər qarışandan sonra südü ocaqdan götürüb bal əlavə edin.

Bu qarışımı hər gecə içsəniz, cəmi bir həftəyə təsirini hiss edəcəksiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.