Türkiyənin Erzincan vilayətində keçirilən əməliyyat zamanı 3 PKK terrorçusu məhv edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi bildirib.

Məlumata görə, zərərsizləşdirilən terrorçulardan biri narıncı kateqoriyasında yer alan "Fikri" kod adı ilə Əhməd Boyrazdır.

Onun tutulmasına görə 600 min lirə (təxminən 107444 ABŞ dolları) mükafat verilirdi.

