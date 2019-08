Cənubi Koreya hərbi qüvvələri iddia edir ki, KXDR Thonçon bölgəsindən iki naməlum mərmi atıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Renxap" agentliyi bildirib.

Məlumata əsasən, mərmilər Yaponiya dənizinə doğru atılıb.

Atılmış mərmilər barədə məlumat hələ verilməyib.

Milli.Az

