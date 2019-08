İran ABŞ ilə yeni bir razılaşma əldə edilməsini istəyir, çünki sanksiyalar onların iqtisadiyyatına böyük ziyan vurur.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp Nyu-Hemşirdə çıxışı zamanı deyib.

D.Tramp deyib: "İran yeni razılaşmaya nail olmaq istəyir".

ABŞ prezidentinin sözlərinə görə, bu, sanksiyaların İran iqtisadiyyatına böyük ziyan vurması ilə bağlıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.