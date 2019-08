Dünya şöhrətli avstraliyalı aktrisa, iki "Oskar" mükafatı laureatı Keyt Blanşett yaradıcılıq karyerasına son qoymaq niyyətindədir.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Keyt Blanşett rejissor Riçard Linkleyterin "Hara yoxa çıxdın, Bernadett?" adlı filminin Nyu-Yorkda təqdimatından sonra bildirib.

"Mən artıq öz karyerama son qoymalıyam. Əminəm ki, tamaşaçılar bu filmə baxıb deyəcəklər: Həqiqətən də onun üçün dayanmağın vaxtı çatıb", - deyə aktrisa qeyd edib.

