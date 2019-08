Amerikanın ən təhlükəli silahı BU İMİŞ

ABŞ-ın ən təhlükəli silahı bəlli olub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, 1950-1960-cı illərdə inkişaf etdirilən "Supersonic" aşağı hündürlükdə uçan səssiz-səsli kruiz (SLAM) raketi nüvə başlığı ilə təchiz olunmuş ABŞ-ın indiyə qədər hazırladığı ən təhlükəli nüvə silahı olaraq qalır.

"Popular Mechanics" jurnalı xatırladır ki, bu cür silahların sürəti 3,5 Maxa sayı və uçuş yüksəkliyi 300 metr təşkil edir. Bundan əlavə, SLAM hərəkəti zamanı onun radioaktiv tullantıları, bütün meşələri, binaları və insanları da əhatə edən bütün obyektləri şüalandırır. Hərbi silah olaraq, raket hədəfə gedən yolda buraxıla bilən 26-a qədər hidrogen bombası gücündədir. Hər biri yaponların Hirosima və Naqasakiyə atdıqlarından yüz qat daha güclüdür.

Nəşr qeyd edir ki, SLAM-in inkişafı məhdudlaşdırılıb, çünki silah sınaqdan keçirmək üçün çox təhlükəlidir. Avqust ayında istefada olan general-mayor Vladimir Dvorkin, hazırda Rusiya Silahlı Qüvvələrinin ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün lazımi vasitələrə sahib olduğunu söyləyib, çünki bir nüvə stansiyası (AES) ilə anlaşılmaz Burevestnik kruiz raketinə ehtiyac yoxdur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.