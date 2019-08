2019-cu ilin 7 ayı ərzində Azərbaycan 177 ölkə ilə ticarət fəaliyyəti həyata keçirib.

Qeyd olunan dövr ərzində Azərbaycandan ixrac olunan məhsulların dəyəri 12 milyard 267 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın məhsul ixrac etdiyi əsas ölkələr İtaliya, Türkiyə, İsrail, Hindistan, Çin, Almaniya, İspaniya, Rusiya, Çexiya, Fransa, Gürcüstan, Portuqaliya, Ukrayna, Böyük Britaniya və Yunanıstan olub.

Azərbaycanın bu müddət ərzində ixrac etdiyi əsas məhsullar aşağıda cədvəldəki kimidir: (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.