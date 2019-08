Sumqayıtda əkiz qardaşlar imtahanda 694 və 676 bal topladı - VİDEO

Bu il Ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanlarında Sumqayıtda 1 ailənin 2 övladı 694 balla Məhəmməd, 676 balla Əli Ağamalıyev əkiz qardaşlar hər ikisi Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakultəsinə qəbul olublar. Kurikulum sistemi üzrə keçirilən ilk imtanlarda çox abituriyent çətinlik çəksə də, Məhəmməd bütün sualları tam 700 bala uyğun cavablandırıb, lakin 35-ci sualın cavabını cavab kartında qeyd edərkən həyəcandan 34-cü sualın cavabının yerinə qeyd etmək istəməsi və mexaniki bir səhvə yol verməsi ona ən yüksək nəticə göstərməyə imkan verməyib.

Onu da qeyd edək ki, Məhəmməd qəbul imtahanlarının həm də 1-ci mərhələsi olan 11-ci sinif buraxılış imtahanından 300 bal toplayaraq maksimum nəticə göstərib.

Orta təhsillərini fərqlənmə attestatı ilə başa vuran Məhəmməd və Əli Ağamalıyevlər Sumqayıtdakı Texniki və Təbiət Elmləri Liseyinin məzunlarıdırlar. Seçdikləri ixtisas üçün ilk imtahanda topladıqları bal yetərli olduğu üçün nə Məhəmməd, nə də Əli təkrarən yay qəbul imtahanlarına qatılıb.

(xeberle.com)

