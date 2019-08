Müğənni Ayanın qardaşının düşdüyü ağır qəzanın görüntüsü - FOTO + VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Ayan Babakişiyevanın qardaşı Türkiyədə avtomobil qəzası keçirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin qardaşının düşdüyü qəzadan görüntülər ortaya çıxıb.

Qeyd edək ki, ifaçı bu barədə sosial şəbəkədə məlumat vermişdi:



"Hər kəs yazır, soruşur. Qardaşım Samir avtomobil qəzası keçirib. Sağlıq durumu hələ ki, çox yaxşı deyil. Amma bilirəm, sizin dualarınızla düzələcək. Axtaran, soruşan dostlarım, tanıdıqdalarım və tanımadıqlarım, var olun. Mən də gözləyirəm. Duadan başqa heç nəyə gücümüz çatmır. Səbr..."



(baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.