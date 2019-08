Günay İbrahimlinin paylaşdığı fotolar izləyicilərinin diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni özünün "İnstagram" hesabından fotolarını paylaşıb. İzləyicilərin əksəriyyəti bunu bəyənsə də, "soyunmağa gecikmisən" deyə rəylər də yazanlar olub.

Həmin fotoları təqdim edirik:

