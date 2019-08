Vaqif Əsədovdan sürücülərə çəkələk xəbərdarlığı - FOTOLAR

Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BŞDYPİ) paytaxt ərazisində yerləşən çimərliklərdə yeni aksiyaya start verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, aksiya zamanı çimərliklərin girişinə BŞDYPİ tərəfindən hazırlanmış plakatlar vurulmaqla yanaşı, sürücü və digər hərəkət iştirakçılarına məlumatlandırıcı bukletlər paylanılıb.

Bukletlərdə avtomobili çəkələklə idarə etməyin, maşından küçə və yollara zibil atmağın, çimərlik ərazisində nəqliyyat vasitəsilə ilə təlim keçməyin, sərnişindaşıma qaydalarını pozmağın, spirtli içki qəbul edərək sükan arxasında əyləşməyin təhlükəli olması barədə bildirişlər qeyd olunub.



Sürücülərin bu qaydalara əməl etmələrinin vacibliyi öz əksini tapıb.



Suraxanı rayon ərazisində yerləşən çimərliklərdə yüzlərlə buklet paylanılıb. BŞDYPİ-nin və Suraxanı Rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən sürücülərlə maarifləndirici söhbətlər aparılıb.



Daha sonra tədbir Səbail rayonu ərazisindəki Şıx çimərliyində davam etdirilib. Çimərliklərin girişinə plakatlar asılıb, bukletlər paylanılıb.



Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi, polis polkovniki Vaqif Əsədov tədbirin əhəmiyyəti barədə bildirib ki, yay mövsümü ərəfəsində çimərliyə gələrək istirahət edənlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə yol polisi tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir.



Xüsusilə, Bakı şəhərinin inzibati ərazisinə düşən çimərliklərdə, onlara bitişik küçə və prospektlərdə yol polisi xidmət aparır.



Vaqif Əsədov qeyd edib ki, qaydaların pozulması nəticəsində baş verən yol qəza hadisələrinin qarşısının alınması üçün xüsusi işlər görülüb:



“Məlumat xarakterli bukletlər çimərliyə gələnlərə paylanılır. Eləcə də vətəndaşlar arasında maarifləndirmə işləri aparılır.



Bu gün Səbail rayonu Şıx çimərliyində və Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində yerləşən çimərliklərdə maarifləndirmə aksiyası keçirdik.



Sürücülərə nəqliyyat vasitələrini çəkələklə idarə etməyin təhlükəli tərəfləri, spirtli içkinin təsiri altında avtomobil idarə etməyin ölümə apardığı barədə məlumat verdik.



Xüsusi olaraq diqqətə çatdırdıq ki, çimərlik ərazisində nəqliyyat vasitələrindən təlim məqsədilə istifadə olunması da yolverilməzdir”.



Tədbirlər digər çimərliklərdə də davam etdiriləcək.



(baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.