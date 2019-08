İndoneziyanın paytaxtı köçürülüləcək? - TƏKLİF

İndoneziya prezidenti Joko Vidodo parlamentin qarşısında ölkənin paytaxtını Cakartadan Kalimantan adasına (Borneo) köçürülməsi ilə bağlı rəsmi təkliflə çıxış edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə J.Vidodo ölkənin müstəqilliyinin 74-ci ildönümünə həsr olunmuş nitqdə deyib.

İndoneziya prezidenti deyib: "Sizdən milli paytaxtı Kalimantan (adasına) köçürmək üçün icazə istəyərəm".

Eyni zamanda, İndoneziya lideri hansı şəhərin respublikanın paytaxtı olacağını hələki açıqlamaqdan imtina edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.