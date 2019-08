"Yuventus"un portuqaliyalı ulduzu Kriştiano Ronaldo "Çelsi" və "Liverpul" komandaları arasında keçirilən oyunu izləyib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, uzanıb futbolu izləyərkən sevgilisi Georgina Rodrigez də futbolçunu masaj edib.

Futbolçu paylaşıma "Sevgi ilə yaxşılaşma zamanı" deyə, yazıb.

Milli.Az

