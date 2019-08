90-cı illərin məşhur müğənnisi Devran Çağlar vəfat edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçinin ölümünə səbəb ürək tutması olub.

Çağlar eyni zamanda bir sıra filmlərdə rol almışdı. Əsl ədı Şərəf Kolçak olan müğənni aktyor Eşref Kolçağın oğlu olduğunu iddia etsə də, o bunu rədd etmişdi.

Milli.Az

