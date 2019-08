Əməkdar artist Könül Kərimova yeni doğulan nəvəsi ilə fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi paylaşıma "Səni çox sevirəm, Dəniz mələyim" deyə, yazıb. O, fotoda nəvəsinin üzünü gizlədib.

Qeyd edək ki, müğənninin qızı Ləman 2017-ci ildə Orxan adlı bəylə ailə qurub. Cütlük yeni doğulan övladlarına Dəniz adını verib.

