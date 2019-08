Azərbaycanlı qadını qaçqın sığınacağında ölümcül döydülər - FOTO

Azərbaycandan olan mühacir qadın Almaniyada qaçqınlar üçün sığınacaqda ölümcül döyülüb.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, ağır xəsarətlər alan Seviniya K. adlı 41 yaşlı qadın Lambshaym dairəsində, Frankentalsk şəhər xəstəxanasındadır. Onun sol ayağı sınıb və bədənində çoxsaylı xəsarətlər var. Qadın Lambshaymda qaçqınlar üçün sığınacaqda bu xəsarətləri alıb.

Məlumata görə Seviniya K. Almaniyaya Azərbaycandan üç il əvvəl gedib. Peşəcə farmasevtdir, alman dilini tez öyrənib və tibb bacısı kusunu keçib. 12 gün əvvəl sığınacaqda qadınla qonşuları arasında mübahisə yaranıb.

"Söhbət adi stuldan gedirdi, mən onu həyətdən götürüb qonşunun pəncərəsinin qabağına qoymuşdum. Qəfildən qonşunun iki oğlu mənə hücum etdi. Onlar məni əlləri və ayaqları ilə vurmağa başladılar",-qadın deyir.

Qadın üçün baş verənləri unutmaq asan olmayacaq, çünki gələn həftə o xəstəxanadan buraxılacaq və yenidən sığınacaqda, onu döyən adamlarla qonşuluqda yaşamalı olacaq.

Şəhər meri Maxael Rayt deyir ki, onlar durmadan yeni həll yolu axtarırlar, qadına yeni mənzil tapmağa çalışırlar. "Əgər biz yeni mənzil tapa bilməsək o yenidən həmin sığınacağa qayıtmağa məcbur olacaq",-mer deyib.

Qadına hücum edən 17 və 19 yaşlı şəxslər barəsində cinayət işi qaldırılıb, amma həbs olunmayıblar. Həmin şəxslərin hansı ölkədən olduqları göstərilmir.

Milli.Az

