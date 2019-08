İnsanlar iş saatlarını özləri müəyyən edəcək - YENİLİK

Humanist və ən qabaqcıl təhsil sistemi ilə dünya birincisi olan Finlandiya artıq böyüklər üçün də şad xəbər verəcək. Belə ki, 2020-ci ildən etibarən ölkədə iş saatlarını işçilər özləri müəyyən edə biləcəklər.

Publika.az xəbər verir ki, artıq insanlar həftəlik 40 saat iş rejimindən istədikləri zaman kəsiyində yararlana biləcəklər.

Bu sistem iş məhsuldarlığına mane olmadığı müddət ərzində azad vaxtlarını ailə və övladlarına sərf edə biləcəklər.

2018-ci ildə aparılmış araşdırmalar sübut edir ki, bu layihənin sınaq müddətində insanlar daha məsuliyyətli və məhsuldar olublar.

Leyla Sarabi

