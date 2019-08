"Gənclik" metrosu - "Sədərak" bazarı marşrut xətti üzrə hərəkət edən 211 saylı avtobusda təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilmir.

Milli.Az bildirir ki, oxuculardan birinin "ölkə.az"-a göndərdiyi fotolardan aydın görünür k, sürücü avtobusu qapısı açıq vəziyyətdə idarə edir. Sərnişinin sözlərinə görə, sürücü onların etirazlarına məhəl qoymadan "Sədərək" bazarına qadər avtobusu qapısı açıq vəziyyətdə idarə edib.

Milli.Az

