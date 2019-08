Azərbaycan çempionatının ən bahalı futbolçuları - SİYAHI

Bu gün startı veriləcək Azərbaycan Premyer Liqasının ən bahalı futbolçuları müəyyənləşib.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, ən bahalı 10 futbolçudan 9-u "Qarabağ"da çıxış edir. 10 futbolçunun 5-i Azərbaycan pasportu daşıyır, 5-i xarici vətəndaşdı.

Çempionatımızın ən bahalı futbolçusu "Qarabağ"ın və milli komandamızın braziliyalı üzvü Risard Almeydadı. Ona 1,6 milyon avro qiymət qoyulub. Digər "Qarabağ"lı Filip Ozobiçin dəyəri 1,5 milyon avrodu. İlk "üçlüy"ü qapayan Abdullah Zubir və Maksim Medvedevin qiyməti isə 1,3 milyon avroya bərabərdi.



