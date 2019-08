Hindistanda qeyri-adi festival keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hindistanın Utrakhand əyalətində hər il ənənəvi olaraq keçirilən daş atma festivalı "Baqval festivalı" olaraq tanınır. Festivalda 2 qrupa ayrılar yarışçıların bir-birini daşlaması nəticəsində 10 dəqiqə içində ən azı 100 nəfərin yaralandığı bildirilib.

Yerli xalq yüzlərlə insanın izlədiyi müddətdə tökülən insan qanının müqəddəs olduğuna inanır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.