Dünəndən Azərbaycan Respublikası Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşlarına yeni formalar verilib.

Milli.Az baku.ws-yə istinadən xəbər verir ki, YPX əməkdaşları dünəndən paylanan yeni formaları bu gündən geyiniblər.

Beləliklə də, bu gündən yollarda xidmət göstərəcək YPX əməkdaşlarını yeni formalarda görəcəyik.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.