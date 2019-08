Azərbaycanlı həkim-ginekoloq Aysel Paşayevanın sosial şəbəkədə paylaşılan videosu böyük marağa səbəb olub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, hamilə qadınları başına yığaraq onlarla birlikdə rəqs edib və sonra əməliyata aparıb. Gənc həkimin pozitiv videosu izləyicilər tərəfindən müsbət qarşılanıb.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə daha bir azərbaycanlı həkim Ruslan Xanbutayev oxşar videosu sosial mediada gündəm olmuşdu.

Milli.Az

