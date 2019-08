"Qarabağ" Abdullah Zubir üçün Fransa komandasından təklif alıb.

Metbuat.az bildirir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçinin transferi üçün "Genqam " komandasının prezidenti və idman direktoru Bakıya gəlib və transferin gerçəkləşməsi üçün ilkin təmaslara başlayıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" Əlcəzair əsilli fransalı futbolçunu 2018-ci ilin yayında "Lans"dan 1 milyon avroya transfer edib. Zubirin sözləşməsi gələn yay başa çatacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.