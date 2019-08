ABŞ-dan beynəlxalq yardımlarla bağlı QƏRAR

Ağ Ev ABŞ-ın beynəlxalq yardımlar üçün xərclərini 4,3 milyard dollar azaltmaq niyyətindədir.

Axar.az xəbər verir ki, bu məlumatı “Politiko” yayıb.

Məlumata görə, bununla bağlı layihə Ağ Evin Büdcə İdarəsi tərəfindən hazırlanıb. Layihəyə əsasən, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAİD) üçün xərcləri 2,3 milyard dollar, ABŞ Dövlət Departamentinin beynəlxalq yardım proqramları üçün xərcləri isə 2 milyard dollar ixtisar ediləcək.

Büdcəyə düzəlişlərin gələn ilin əvvəlində Konqresə göndəriləcəyi vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.